Pequenas empresas já não sobrevivem na Argentina A União Industrial Argentina (UIA) alerta que as pequenas e médias empresas do país estão passando por uma crise sem precedentes. Segundo um relatório da UIA, desde 1994, 30 mil empresas de pequeno e médio porte fecharam suas portas, causando a eliminação de 53% dos postos de trabalho do setor. A média da queda de postos de trabalho de todo o setor industrial, no mesmo período, foi de 20%. O relatório foi elaborado pelo Observatório Permanente para as Pequenas e Médias Argentinas, vinculado à UIA. O estudo também sustenta que, atualmente, 60% destas empresas estão passando por um período de estancamento, ou de encolhimento de suas estruturas. Segundo a UIA, as pequenas e médias que cresceram desde o início da recessão, em 1998, somente o fizeram ocupando o lugar de concorrentes que fecharam suas portas. Esta crise atingiu principalmente as cidades da Grande Buenos Aires, onde, entre os anos 50 e 90, esteve concentrada a maior parte das pequenas e médias empresas do país. Hoje, em cidades como La Matanza ou Lomas de Zamora, existem quarteirões inteiros onde nenhuma empresa sobreviveu. Nas cidades do antigo cinturão industrial argentino o desemprego chega a 17,4%. Enquanto as pequenas e médias sofrem a recessão, os camelôs florescem. Antigamente, o vendedor ambulante eram um elemento escasso na paisagem de Buenos Aires. No entanto, nos últimos anos o número cresceu e, hoje, os ambulantes são mais de 24 mil. Conflitos La Matanza, o maior município da Grande Buenos Aires, está se tornando um caldeirão de conflitos sociais. Ali foram realizados a maioria dos piquetes nas estradas, feitos por desempregados que pediam comida e trabalho. A consultora Equis sustenta que no último ano, em La Matanza, 101 mil pessoas pessoas desceram da classe média para a pobreza. Desta forma, a porcentagem de pessoas pobres nesse município, que está sendo tomado como modelo da decadência argentina, passou de 35,5% para 39,8% (dos quais um terço são considerados indigentes). Segundo a Equis, desde 1999, a cada cinco minutos um habitante desse município torna-se pobre.