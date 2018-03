Pequenas explosões atingem o norte da Espanha Duas pequenas explosões aconteceram na manhã desta sexta-feira em locais distintos em Estella, província de Navarra, e Bilbao, ambos no norte da Espanha. Em Estella, a explosão aconteceu perto de um tribunal, no histórico bairro de San Pedro. Um homem que passava no local ficou levemente ferido. Em Bilbao, latas incendiárias foram lançadas perto da casa de um deputado e da sede do Partido Socialista de Euskadi. Ninguém ficou ferido. O grupo armado separatista basco ETA, que pela independência do País Basco, se responsabilizou pelos incidentes. No início desta semana, 13 pessoas ficaram feridas na explosão de bombas em dois hotéis turísticos na costa mediterrânea da Espanha.