Pequeno avião bate no prédio do Fed em Miami Um pequeno avião bateu no edifício do Federal Reserve Bank de Miami quando uma festa ocorria no local na noite de ontem. No choque, o piloto morreu. Não houve mais nenhuma vítima. "Aparentemente trata-se de um acidente", disse Lara Brown, porta-voz do departamento norte-americano de aviação civil, conhecido pelas iniciais FAA, em Washington. Mais de 100 pessoas, inclusive diretores atuais e antigos do Fed, participavam da festa no edifício quando o avião bateu contra sua face nordeste e explodiu. A sucursal da agência The Associated Press em Miami localiza-se no mesmo prédio. Com base nas comunicações entre o piloto e controladores de vôo, Brown informou que o FAA acredita que o avião vinha de Marathon, em Florida Keys, com destino a New Smyrna Beach, na costa leste do Estado. Kathleen Bergen, outra porta-voz do FAA, comentou que o avião monomotor provavelmente era uma aeronave experimental. O FBI está investigando o caso. O edifício do Fed em Miami fica a cinco quilômetros do aeroporto. Algumas janelas foram quebradas, mas aparentemente não houve danos estruturais.