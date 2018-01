Pequeno avião cai na Espanha após colapso de piloto

A AENA (autoridade aeroportuária espanhola) e os serviços de emergência disseram que o piloto morreu, mas não ficou claro se isso aconteceu antes ou depois do acidente. O passageiro ficou gravemente ferido no acidente, que ocorreu três quilômetros antes do início da pista.

Os serviços de emergência informaram que foram mobilizados um helicóptero e um avião, no sábado, para tentar auxiliar o pouso da pequena aeronave, depois de receberem a informação de que o piloto tinha aparentemente perdido a consciência enquanto estava nos controles. O aeroporto foi reaberto neste domingo e pelo menos dois voos com destino a Sevilha foram desviados, disse a AENA. Fonte: Associated Press