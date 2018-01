Pequeno avião cai sobre casas e mata duas pessoas nos EUA Um pequeno avião atingiu três casas nesta segunda-feira, iniciando um incêndio em duas delas, e caiu em seguida em um rio a menos de um quilômetro da cabeceria da pista de um aeroporto. As duas pessoas a bordo da aeronave morreram, informaram autoridades locais. Não houve vítimas graves em solo, apesar de uma mulher ter sofrido alguns ferimentos quando pulou da janela de sua casa em chamas, disse Michael Richards, chefe da Brigada de Incêndio de Poquonock. O Learjet se aproximava do aeroporto quando caiu sobre as casas perto da ponte do Rio Poquonock, em Groton, no Estado americano de Connecticut. A polícia ainda não revelou a identidade das pessoas a bordo da aeronave. O local da queda fica a apenas 800 metros da cabeceira da pista do Aeroporto de Groton-New London. O avião decolara do aeroporto de Farmingdale, em Long Island, Nova York. O avião fazia sua segunda aproximação quando caiu. As autoridades aeroportuárias locais investigam agora as causas do acidente.