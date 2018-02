Pequeno avião cai sobre multidão na Califórnia Um pequeno avião particular caiu hoje sobre uma multidão que estava perto de um lago num parque público em San Dimas, Califórnia, matando pelo menos uma pessoa e ferindo 15, a maioria delas crianças, afirmaram os bombeiros. Hoje, feriado nos Estados Unidos, comemora-se a data da independência daquele país. A porta-voz da Administração Federal da Aviação disse que o ocorrido "parece ser um acidente". Dez dos feridos eram crianças. Cinco pessoas, incluindo duas das crianças, estavam em condições críticas, afirmou o capitão dos bombeiros do Condado de Los Angeles, Mark Savage. Não se sabia quantas pessoas ficaram feridas no avião e quantas foram atingidas em terra. O avião a cerca de três metros da água, no Parque Regional Frank G. Bonnelli, também conhecido como Puddingstone, onde centenas de pessoas estavam comemorando o Quatro de Julho. O parque fica a cerca de 48 quilômetros de Los Angeles.