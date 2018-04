Pequeno avião faz pouso de emergência no mar da Austrália

Um piloto conseguiu aterrissar um pequeno avião e salvar sua vida e de seus cinco passageiros aos fazer um pouso de emergência no mar nesta sexta-feira, 6. A aeronave teve problemas logo após a decolagem do aeroporto na cidade de Darwin e Steve Bolle, que conduzia o equipamento, conseguiu descer a aeronave até um banco de areia em uma praia na região. Todos que estavam a bordo conseguiram deixar o avião e caminhar com segurança até a praia. Seis pessoas que estavam no avião caminharam até a praia. Foto: AP A aterrissagem arriscada lembrou o pouso dramático do Airbus 320 no rio Hudson, que teve problemas nas turbinas após se chocar com pássaros logo após a decolagem. Na ocasião, o piloto salvou as 155 pessoas a bordo e evitou um acidente de grandes proporções numa área populosa e cheia de edifícios em Nova York no mês passado. O avião parou num banco de areia com cerca de meio metro de água. As pessoas conseguiram desembarcar e caminhar os 200 metros até a praia. Bolle levada cinco técnicos da empresa de informática CSG, proprietária da aeronave, para visitar uma comunidade remota a 500 quilômetros de Darwin, onde eles fariam serviços de manutenção na rede de computadores de uma escola, uma clinica de saúde e delegacias. Segundo o diretor da empresa, Denis Mackenzie, o avião perdeu potência em um dos motores e o piloto percebeu que não conseguiria retornar ao aeroporto, decidindo pela aterrissagem na praia.