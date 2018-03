Pequeno tremor causa pânico em Los Angeles Um pequeno tremor de terra registrado hoje em Los Angeles, logo depois do ataque americano ao Afeganistão, provocou pânico entre a população, que temia um novo atentado terrorista. O epicentro do tremos foi Silver Lake, a dois quilômetros do centro de Los Angeles. O fenômeno teve intensidade 2,9 na Escala Richter. No sábado, a rede CBS havia anunciado que o aeroporto de Los Angeles é um dos objetivos de possíveis ataques terroristas de Osama Bin Laden. A informação está baseada em dados da inteligência norteamericana, segundo os quais, um dos campos de treinamento terrorista do Afeganistão haviado sido criado de acordo com um modelo do aeroporto internacional, que seria um novo alvo.