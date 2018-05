Pequeno tsunami atinge o Japão sem causar danos Um terremoto de magnitude preliminar de 6,4 graus na escala Richter sacudiu a ilha russa de Sakhalin nesta quinta-feira, informou a Agência Meteorológica do Japão. O tremor emitiu um alerta de tsunami, mas ondas de apenas 30 cm atingiram a costa oeste da principal ilha do Japão, Hokkaido. Não há informações imediatas sobre danos ou feridos e apenas alguns tremores foram detectados em algumas cidades de Hokkaido. Câmeras da televisão apontadas para o oceano não mostraram nenhuma modificação nos níveis do mar. "Nós não sentimos o terremoto", disse Shinkichi Kudo, um porta-voz da prefeitura de Wakkanai por telefone. "Estamos avisando os moradores sobre o tsunami, mas não aconselhamos ninguém a se retirar". Ondas de 30 cm foram vista em Wakkani, enquanto ondas menores de 10 a 20 cm também foram detectadas, informou a TV pública NHK. Ela alertou que ondas de até 50 cm podem acontecer. O terremoto aconteceu por volta das 11h38 (horário local), disse a agência. O Japão é um dos países mais ativos sismicamente. Um terremoto de 6,8 graus na escala Richter em 16 de julho matou 11 pessoas no departamento de Niigata, no norte do Japão.