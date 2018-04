Pequim acusa Google de difundir pornografia A China voltou ontem a criticar o Google, dessa vez acusando o site de buscas de difundir pornografia na internet, violando as leis do país. O site ficou fora do ar ontem em boa parte da China. Na véspera, os EUA haviam pedido a Pequim que desistisse de seu plano de instalar um filtro de censura na internet em todos os computadores novos.