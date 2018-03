Pequim alivia restrição à migração de camponeses

O rígido sistema que divide a população chinesa entre urbana e rural e dificulta a migração de camponeses para as cidades será amenizado paralelamente com a reforma que permite a negociação sobre os direitos de exploração da terra, aprovada há uma semana pelo Comitê Central do Partido Comunista, nas mais radicais mudanças realizadas no país desde a aprovação do processo de reforma e abertura econômica em 1978. Chamado de "hukou", o registro de residência instituído cinco décadas atrás dá ao governo um enorme poder sobre a movimentação interna dos chineses e é visto como uma das principais causas da crescente disparidade de renda entre camponeses e moradores das cidades. Apesar das restrições para a migração interna, o governo estima que 210 milhões de camponeses trabalham nas cidades em obras de construção civil ou fábricas que não exigem mão-de-obra qualificada. Em razão do sistema de registro, eles continuam a ser considerados como residentes da zona rural e não podem se estabelecer de maneira definitiva nas cidades. Entre outras limitações, eles têm dificuldades para matricular os filhos na escola e ter acesso ao sistema de saúde, além de serem impedidos de comprar imóveis. Chamados de "migrantes rurais", esses trabalhadores formam um grupo tipicamente chinês, que vaga pelo país em busca de empregos temporários e vive em dormitórios provisórios, em razão das dificuldades que enfrentam para levar as famílias para as cidades. O documento aprovado há uma semana pelo Comitê Central do Partido Comunista e divulgado ontem prevê que trabalhadores rurais com empregos estáveis poderão adquirir o status de moradores urbanos em pequenas e médias cidades. De acordo com a imprensa oficial chinesa, o sistema de registro atual "bloqueia o livre fluxo e alocação de recursos entre as duas regiões (cidade e campo). A "Decisão sobre os Principais Pontos Relativos ao Avanço do Desenvolvimento e Reforma Rural", aprovada no dia 12, prevê que o governo criará mercados nos quais os camponeses poderão transferir, arrendar ou trocar seus direitos de exploração da terra. Os camponeses também poderão unir suas terras em sociedades por ações, o que permitirá ganhos de escala e a modernização da produção agrícola. Há 30 anos, o governo de Pequim acabou com o sistema de produção coletiva no campo e permitiu que cada família cultivasse pedaços de terra individualmente e vendesse sua colheita a preços de mercado. Mas a propriedade da terra continuou nas mãos do Estado, que cedia aos camponeses o direito de exploração por um período de 30 anos. Até agora, os agricultores não podiam transferir o contrato nem arrendar a terra para terceiros, o que os vinculava de maneira perpétua à zona rural. Com as mudanças, o governo quer aumentar a produtividade agrícola, acelerar o processo de urbanização e dobrar a renda per capita no campo até 2020, para US$ 1.200.