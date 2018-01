Pequim defende legalidade de novas restrições à imprensa O ministério de Assuntos Exteriores da China defendeu nesta terça-feira a legalidade das novas restrições impostas às agências de notícias estrangeiras que atuam no país, diante das críticas da Comissão Européia, Estados Unidos e dos grupos defensores da liberdade de imprensa. "Eu gostaria de ressaltar que a China é um país regido pela lei. Nenhum país vive sob absoluta liberdade", afirmou nesta terça-feira o porta-voz ministerial Qin Gang, diante das perguntas dos jornalistas estrangeiros. "Quem implementa este regulamento é a agência de notícias Xinhua. Gostaríamos que as perguntas desta natureza fossem dirigidas à Xinhua, já que, no futuro, vocês (jornalistas) terão que trabalhar diretamente com ela", acrescentou. No domingo, a agência de notícias Xinhua publicou, sem aviso prévio, o regulamento que prevê que as agências estrangeiras que trabalham na China submetam seu conteúdo à agência estatal, antes de repassá-los aos clientes locais. A medida representará grandes perdas econômicas para as agências de notícias, que fizeram investimentos milionários na China, e desde 1996, contavam com um número crescente de clientes no país. A autorização estatal passa a ser obrigatória para a venda de qualquer conteúdo informativo, incluindo fotografias. Além disso, a Xinhua se reserva o direito de negociar os contratos entre as agências e seus clientes, e eliminar conteúdos que considere "nocivos". "Em 1996, o Conselho de Estado autorizou a Xinhua a dirigir a distribuição de notícias financeiras. Acho que a nova medida é uma continuação racional daquela autorização", disse nesta terça-feira o porta-voz Qin. Quanto às críticas recebidas pelo compromisso da China de incentivar a liberdade de imprensa durante a realização dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, o porta-voz assinalou que se trata "de um outro assunto". "São assuntos diferentes. Esta lei não afeta a cobertura de notícias por parte dos jornalistas estrangeiros na China durante os Jogos Olímpicos. E não se opõe a nosso compromisso". Qin explicou, que entre os motivos, está "a proteção dos direitos de propriedade intelectual dos jornalistas estrangeiros". "O número de jornalistas que vem à China está aumentando. Com a proximidade dos Jogos Olímpicos, a tendência é que aumente cada vez virão mais, e por isso é necessário um marco legal. Estamos abertos à visita de jornalistas estrangeiros, e desejamos criar um ambiente propício para seu trabalho", disse. O novo regulamento é considerado um retrocesso, em um país cuja abertura econômica não é acompanhada pelo aumento das liberdades individuais. A nova lei poderia ter também um objetivo comercial, ao fazer com que as agências estrangeiras submetam seus eventuais negócios de venda de conteúdos à "plataforma" China Economic Information Service. "Tenho uma assinatura direta do jornal ´Financial Times´. Se pago diretamente ao jornal, me custa 300 euros ao ano. Mas se a peço através da agência local, me cobram 900 euros e as vezes o exemplar chega com notícias recortadas ou tachadas à mão com caneta" disse hoje à Efe um residente estrangeiro em Pequim.