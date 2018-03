Pequim e Moscou põem fim a 40 anos de disputas fronteiriças

Os ministros de Assuntos Exteriores de China e Rússia assinaram nesta segunda-feira, 21, em Pequim, um protocolo adicional sobre a fronteira que compartilham. Acordo prevê a devolução, por parte da Rússia, de 300 quilômetros quadrados de território, colocando fim a 40 anos de disputas entre os dois países. Segundo informou nesta segunda-feira, 21, a agência oficial de notícias Xinhua, o protocolo foi assinado pelo chanceler chinês, Yang Jiechi, e por seu homólogo russo, Serguei Lavrov, que iniciou nesta segunda-feira sua visita oficial de dois dias à China. Os dois países compartilham uma fronteira de 4.345 quilômetros. Segundo o protocolo assinado, a Rússia devolverá à China as ilhas de Tarabarov e Bolshói, no rio Amur, fronteira natural entre os dois países, e que se transformaram em território soviético em 1929. Portanto, a nova fronteira entre Rússia e China fica delimitada na ilha de Bolshói, na bacia superior do rio Argun. A fronteira entre ambos os países foi motivo de guerras nos tempos dos czares russos e dos imperadores chineses, situação que alcançou seu momento de maior tensão no final da década de 1960, em plena Guerra Fria, quando o Exército soviético atacou o Exército Popular de Libertação chinês. O forte aumento das trocas comerciais entre ambos os países favoreceu a assinatura, em 2004, de um acordo adicional fronteiriço por ocasião da primeira visita do ex-presidente Vladimir Putin à China. Relatórios prévios da imprensa russa assinalaram que as duas ilhotas devolvidas nesta segunda-feira à China ficariam divididas em dois territórios cada, um russo e um chinês. Está previsto ainda que Lavrov se reúna em Pequim com o presidente da China, Hu Jintao, e o primeiro-ministro Wen Jiabao.