Pequim emite raro alerta de poluição do ar

As medidas que entraram em vigor nesta sexta-feira pedem também que os moradores utilizem o transporte público, evitando, assim, sair de casa com seus carros. O governo local também irá aspergir água na rua e aumentar o controle de poeira em locais de construção.

Ambientalistas, no entanto, acreditam que o nível do alerta é baixo diante da situação do ar na cidade.

"O governo está relutante em emitir o sinal vermelho porque seria quase impossível notificar todos os motoristas da cidade e aumentar a capacidade do transporte público", disse o ambientalista Ma Jun da ONG Instituto de Assuntos Públicos e Ambientais.

O nível "vermelho", o mais rigoroso, obrigaria que a metade dos cinco milhões de carros da cidade não circulasse nas ruas, o que poderia provocar um colapso no sistema de transporte público. Fonte: Associated Press.