Pequim investe no combate à escassez crônica de água

O premiê chinês, Wen Jiabao, visitou este mês uma vila em Henan, abrindo uma mangueira sobre um prado ressecado, enquanto dizia aos agricultores que a ajuda está a caminho. O governo aumentou os gastos com o combate à seca em cerca de US$ 44 milhões e anunciou planos para acelerar a distribuição de subsídios anuais aos setores de grãos e agrícola no valor de outros US$ 13 bilhões. As autoridades abriram as comportas das represas, drenando reservatórios como o de Luhun para irrigar campos secos. Enviaram caminhões-pipa a milhares de vilas onde os poços estavam secos e perfuraram centenas de novos poços. Os jornais publicam incessantemente matérias sobre o disparo de milhares de projéteis com cápsulas de iodeto de prata, supostamente com o objetivo de convencer nuvens hesitantes a produzir chuva. Pequim, atingida pela seca, praticamente não viu neve nos últimos 25 anos. Mas, na semana passada, registrou a queda de quase dez centímetros de flocos - segundo o governo, resultado de suas tentativas de modificar o clima. Apesar de Henan produzir 25% do trigo da China, o terreno nos arredores de Qiaobei não é fértil. Trata-se de um solo pedregoso e íngreme onde as famílias de agricultores consomem a maior parte daquilo que produzem. Zheng Songxian, que cultiva o terreno seco do leito do reservatório, disse que, geralmente, o trigo plantado chega a 30 centímetros de altura em fevereiro. Mas este ano seu terreno tinha moitas que nem chegavam a 5 centímetros de altura. A irrigação para um terreno tão pequeno é cara demais, disse ele. "Temos um poço no alto da colina, mas temos de pagar 50 yuans para cada vez que usamos a bomba d?água, e antes da colheita isso precisa ser feito 3 vezes". O total de 150 yuans seria superior a US$ 20. Por isso, Zheng está torcendo pela chegada da chuva, e contando com seus dois filhos e sua filha, que têm empregos em cidades próximas, para ajudar a compensar pelo dinheiro perdido com o fracasso da colheita. "Na verdade isso não me afeta", disse ele. "As famílias pobres, cuja renda depende totalmente da agricultura, é que estão enfrentando um verdadeiro problema." Isto é evidente na vila vizinha de Zhailing, de 1.900 habitantes, onde os poços já sobrecarregados pelo nível decrescente da água subterrânea chegaram de fato a secar, obrigando muitos agricultores a desistir do trigo já plantado. O chefe local para iniciativas de combate à seca, Gong Xinzhen, mantém o otimismo. Autoridades já instalaram cem bombas para trazer a água de riachos e poços, disse ele, e funcionários do governo distribuíram aos cidadãos um total de US$ 15 mil sob a forma de sacolas para o transporte de água de bicas distantes. "Nem a água potável está garantida. Como podemos pensar em irrigar as colheitas?" diz Shi Shegan, secretário do Partido Comunista na vila. FRASES Zheng Songxian Agricultor em Luhun "Temos um poço no alto da colina, mas devemos pagar 50 yuans para cada vez que usamos a bomba d?água. E, antes da colheita, isso precisa ser feito 3 vezes" "As famílias pobres, cuja renda depende totalmente da agricultura, é que estão enfrentando um verdadeiro problema" Shi Shegan Líder do PC de Zhailing "Nem a água potável está garantida. Como podemos pensar em irrigar as colheitas?"