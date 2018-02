Pequim nega entrada para manifestantes de Hong Kong Quatro membros do grupo de estudantes que lidera os recentes protestos em Hong Kong por mais democracia foram impedidos de viajar para Pequim neste sábado. Segundo representantes do grupo, a companhia aérea Cathay Pacific impediu que Alex Chow, Nathan Law, Eason Chung e Jeffrey Tsang embarcassem no voo que os levaria à capital chinesa, alegando que a permissão de entrada deles no país havia sido negada.