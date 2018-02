Pequim nega envolvimento em ciberataques contra o Google

Pequim respondeu pela primeira vez de forma direta às acusações da multinacional Google de 12 de janeiro, quando esta afirmou ter sido alvo de ataques de hackers do governo chinês, uma acusação que o executivo chinês considera "infundada" nesta terça-feira, 23.

Até agora, Pequim tinha defendido seu direito de fazer uso da censura na internet e tinha pedido a Google e outras multinacionais que cumprissem às leis da República Popular. "Os comentários do Google de 12 de janeiro são infundados. A China se opõe de maneira firme" a essas acusações, assinalou o porta-voz de turno do Ministério chinês de Assuntos Exteriores, Qin Gang, em entrevista coletiva. O representante acrescentou que "as acusações de envolvimento do governo chinês são irresponsáveis e respondem a ulteriores motivos".

O Google ameaçou em janeiro abandonar seus negócios no país após ter sido alvo de ataques e da censura chinesa, uma das mais sofisticadas do mundo e diante do fato de que as multinacionais do setor tiveram que se dobrar ao mercado de 384 milhões de usuários.

Dissidentes políticos, ativistas de direitos humanos, jornalistas e empresários foram objeto desses ataques realizados contra contas do Gmail, o serviço de email do Google.

Segundo Qin, a "China promove o desenvolvimento da internet, administra a rede de acordo com a lei e proíbe e persegue os hackers". O porta-voz ainda disse que "as companhias internacionais" relevantes estão mantendo uma comunicação "sólida e fluida", embora não tenha mencionado diretamente o site de buscas.

Qin também falou sobre as acusações da imprensa estrangeira de que os ataques teriam partido de uma escola e uma universidade. "Os porta-vozes dessas instituições esclareceram que não estão envolvidos nos ataques, porque esses relatórios são completamente infundados", repetiu o funcionário do governo.