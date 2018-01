Pequim ordena fechamento de teatros e cinemas O governo de Pequim ordenou o fechamento de todos os teatros, cinemas, cafés e cybercafés da cidade, assim como outros locais de entretenimento, a fim de conter a propagação da pneumonia atípica, segundo informou no domingo a agência de notícias Xinhua. A decisão foi tomada para "deter a propagação do virus Sars e proteger a saúde pública", disse Xinhua. A ordem assinala que a duração da medida dependerá do progresso da doença que já matou pelo menos 42 pessoas e contagiou outras 988, só em Pequim. A indústria de entretenimento da cidade sofreu enormes perdas em decorrência do medo dos cidadãos de reunirem-se em espaços públicos e ser contagiados pelo vírus. Na China, a Sars matou 122 pessoas e contagiou mais de 2.700. O fechamento dos teatros, cinemas e outros locais de entretenimento é a última de uma série de medidas que o governo adotou para controlar a situação na capital. Pelo menos três hospitais da cidade foram interditados e milhares de pessoas tem sido postas sob quarentena, algumas em suas casas e outras em hospitais. Em todo o mundo já morreram 290 pessoas e outras 4.600 foram contagiadas pela Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars). Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica