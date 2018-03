Pequim orienta crianças a não saírem de casa devido à poluição O departamento meteorológico de Pequim alertou nesta sexta-feira crianças e idosos a ficarem em suas casas devido à forte neblina que cobriu a cidade e agravou a sua crônica poluição atmosférica, segundo a imprensa local. A neblina causou vários atrasos no aeroporto de Pequim e reduziu a visibilidade no centro da cidade a menos de 200 metros. "A neblina vai afetar não só o tráfego, mas também prejudica o sistema respiratório das pessoas. Sugiro aos idosos e crianças que evitem sair ou que usem uma máscara", disse Sun Jisong, meteorologista-chefe da prefeitura, à agência estatal de notícias Xinhua. A prefeitura tem como meta melhorar a qualidade do ar antes da Olimpíada de agosto próximo, mas um relatório divulgado na quinta-feira pelo Programa Ambiental da ONU mostra que o problema persiste. Em discurso na Conferência Mundial sobre Esporte e Meio Ambiente, também na quinta-feira, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, reiterou que algumas provas de resistência dos Jogos podem ser remarcadas caso a qualidade do ar esteja ruim. Havia previsão de que a neblina se dissipasse ao longo da sexta-feira, pois uma frente fria traria brisa e garoa à cidade, segundo a Xinhua.