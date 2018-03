Pequim quer solução política para crise no Iraque A China está de acordo com a França quanto à necessidade de uma "solução política" para a crise iraquiana. Foi o que disse o presidente chinês, Jiang Zemin, em conversa telefônica com o presidente francês, Jacques Chirac, informou a agência oficial chinesa de notícias, Xinhua. Jiang afirmou que "na comunidade internacional estão se multiplicando as exortações" para uma solução política da crise. De acordo com a Xinhua, "as Nações Unidas e o Conselho de Segurança devem fazer de tudo para evitar a guerra". A "vontade comum" da comunidade internacional, prosseguiu Jiang, é de "encontrar uma solução política no âmbito da ONU".