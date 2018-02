Pequim tem primeira morte relacionada à virose mortal A capital da China registrou a primeira morte decorrente de uma doença viral, conhecida como doença da Mão, Pé e Boca, e as autoridades tentam impedir o avanço da virose a apenas três meses do início dos Jogos Olímpicos na cidade. A porta-voz da Agência de Saúde de Pequim, Deng Xiaohong, disse que um bebê de 13 meses do distrito de Changping, no norte da cidade, morreu a caminho do hospital no domingo. A Província de Hubei, ao sul de Pequim, também confirmou a morte de uma criança vítima da doença, elevando o total nacional de mortos a 42. A funcionária do departamento de saúde disse que a criança de Pequim teve um exame com resultado positivo para o enterovírus 71 (EV71), um vírus que causou a maioria das mortes provocadas pela doença da Mão, Pé e Boca, que começou semanas atrás na província de Anhui, no leste da China. Deng disse também que outra criança morreu em decorrência da doença em um hospital de Pequim, mas o caso seria registrado como decorrente da província vizinha de Hebei, onde a criança contraiu a doença. A doença da Mão, Pé e Boca é comum entre crianças na China, com um grande número de casos registrados, mas a atual epidemia causada pelo vírus EV71, que pode causar uma forma mais grave da doença, é caracterizada por febre alta, meningite e paralisia. Não há vacina ou agente antiviral existente para tratar ou prevenir o EV71. O entenoviris se espalha principalmente através do contato com bolhas e fezes de pessoas contaminadas. Mais de 27.500 casos foram notificados na China até a última sexta-feira, de acordo com a agência de notícias Xinhua. O número de casos na província de Anhui começou a diminuir. Outras mortes foram registradas em Guangdong, Hainan e Guangxi. (Por Ken Wills)