Percepção negativa do Islã aumenta entre americanos O jornal americano Washington Post reproduz em sua manchete os resultados de uma pesquisa segundo a qual ?está aumentando a percepção negativa do islamismo? nos Estados Unidos. ?Na medida em que a guerra do Iraque entra em seu quarto ano, uma parcela crescente de americanos tem expressado visões desfavoráveis do Islã, e uma maioria agora diz que os muçulmanos têm uma propensão desproporcional à violência?, diz o texto. De acordo com a pesquisa, 46% dos americanos têm uma visão negativa do islamismo - sete pontos percentuais a mais do que ?nos tensos meses após os ataques de 11 de setembro de 2001?, nas palavras do diário da capital americana. ?Especialistas conservadores e liberais dizem que as atitudes dos americanos com relação ao Islã são alimentadas em parte por declarações políticas e reportagens da mídia que se concentram quase que exclusivamente nas ações de extremistas muçulmanos", afirma a reportagem.