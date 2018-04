''Perda econômica põe em risco soberania dos EUA''

A perda de poder econômico dos EUA compromete a soberania do país, alerta Andrew Bacevich, militar da reserva e professor de Relações Internacionais da Boston University. Para ele, o enorme endividamento, de quase US$ 12 trilhões, grande parte dele nas mãos de outros países, e a grande dependência de combustíveis fósseis afetam a soberania do país. Em 2001, depois do 11 de Setembro, o presidente George W. Bush pediu que os americanos continuassem comprando e indo à Disneylândia. O resultado é o enorme buraco financeiro que está aí, diz. Barack Obama já disse que os americanos terão de fazer sacrifícios e poupar dinheiro. Mas, neste momento de recessão, o "sacrifício" e a queda do consumo pode exacerbar a crise. Como resolver esse dilema? No curto prazo, tirar o país da crise é prioridade. Então manter os gastos para acelerar a economia é mais importante e ninguém está pensando no que fazer para pôr a casa em ordem em longo prazo. Quando a economia melhorar, aí a dívida interna terá de receber a atenção necessária... Como o enorme e crescente endividamento dos EUA compromete a soberania e o poder do país no longo prazo? O poder americano teve seu ápice há décadas, quando Dwight Eisenhower passou o bastão para John Kennedy, e desde então está em declínio. Esse declínio foi ofuscado pela decadência muito mais dramática do nosso principal adversário, a União Soviética. Agora, um país que depende de outros países para grande parte de suas necessidades de combustíveis fósseis e tem uma dívida de mais de US$ 10 trilhões, grande parte dela em poder de estrangeiros como China e Japão, está comprometendo sua soberania. E as pessoas precisam examinar as implicações dessa perda para a política externa americana - mas eu acho que isso não vai ocorrer enquanto a situação econômica estiver tão ruim. É possível que seja tarde demais quando os EUA começarem a pensar em restabelecer seu poder? É possível. Mas é preciso dizer que a capacidade de dar a volta por cima é uma das características mais marcantes dos EUA. Olhando para trás, durante a Grande Depressão, muitas pessoas achavam que aquilo seria o fim do capitalismo liberal. Depois, durante o governo Jimmy Carter, com a crise do petróleo e a estagflação, parecia que os EUA estavam perdendo a influência. Portanto, há uma grande capacidade de regeneração - só não sei se isso será suficiente desta vez. O sr. falou muito da erosão do poder econômico. E o poder militar? Olhando para o que ocorreu desde o 11 de Setembro, existia a expectativa de que o estilo americano de guerra, com ênfase na alta tecnologia e forças relativamente modestas em termos de número de soldados, seria um sucesso. Mas isso se provou um erro. Vivemos uma era em que enfrentamos as chamadas ameaças assimétricas, em que o valor da tecnologia é limitado, as guerras se prolongam e exigem um número substancial de soldados. O povo americano não está preparado para isso, não vai encorajar seus filhos e filhas a entrarem no Exército para esse tipo de guerra. Portanto, os EUA não apenas chegaram ao limite de seu poder econômico, como é evidente, mas também estão no limite de seu poder militar, pelo menos no tipo de poder militar relevante no século 21. E a discussão sobre a necessidade de os EUA usarem mais o "smart power" (poder inteligente)? Bom, "smart power" é um bom slogan, mas ainda não sabemos o que significa exatamente, além de ser uma crítica ao governo Bush e sua ênfase excessiva no uso da força militar. E não podemos falar de segurança nacional sem pôr a situação econômica em perspectiva. Seria natural que o "smart power" envolvesse assistência econômica e desenvolvimento em países de conflito - mas de onde virá o dinheiro para isso? O que os EUA devem fazer para lidar com a erosão de seu poderio? Precisamos reduzir nossa presença militar no mundo e o lugar óbvio para fazer isso é a Europa, que pode cuidar da própria segurança. Não seria de repente, mas precisamos reduzir nossas tropas da Otan.