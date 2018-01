Perdão a Fujimori é 'tapa na cara' das vítimas de abusos de direitos humanos, dizem relatores da ONU

GENEBRA - Relatores da ONU condenaram o perdão dado ao ex-presidente do Peru Alberto Fujimori, qualificando o ato como um “tapa na cara” das vítimas de abusos de direitos humanos.

"O perdão dado a Fujimori com base em motivações políticas mina o trabalho do Judiciário peruano e da comunidade internacional em obter justiça", declararam em um comunicado conjunto o Grupo de Trabalho da ONU sobre Desaparecimentos Forçados; a relatora da ONU sobre execuções sumárias, Agnès Callamard; e o relator da ONU para Promoção da Verdade e Justiça, Pablo de Greiff.

"Estamos chocados com essa decisão", insistiram os relatores. "Trata-se de um tapa na cara das vítimas e testemunhas que, com seu comprometimento, o levaram à Justiça", disseram.

Na avaliação dos relatores da ONU, o perdão é também um passo atrás para o estado de direito no Peru, já que se trata de alguém que cometeu sérios crimes e foi condenado depois de um julgamento apropriado.

Fujimori cumpria uma pena de 25 anos de prisão e sua condenação havia sido elogiada em todo o mundo como um símbolo da luta contra a impunidade. No dia 24 de dezembro, porém, o atual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, o concedeu seu perdão, desencadeando uma onda de protestos pelas ruas do país e até mesmo a demissão de ministros de seu gabinete.

Para os especialistas da ONU, não há dúvidas de que a lei permite que o presidente do Peru tenha o direito de garantir o perdão a uma pessoa, mas jamais de forma isolada e sendo obrigado a levar em conta as convenções internacionais ratificadas pelo país. "Casos envolvendo perdões humanitários exigem um processo transparente e rigoroso que seja compatível com os padrões dos direitos humanos", apontaram.

Segundo eles, o direito internacional limita a concessão de anistias e perdões em casos de sérias violações de direitos humanos, execuções sumárias e desaparecimentos forçados. Até o pedido de habeas corpus de Fujimori havia sido negado pelo Judiciário, mesmo apelando para sua condição de saúde.

"O governo não deveria ceder à pressão política e ignorar suas obrigações domésticas e internacionais", pediram os especialistas da ONU. "Fujimori deve ser tratado como qualquer outra pessoa condenada por crimes de direitos humanos. O governo deve respeitar as vítimas e testemunhas que lutaram por Justiça e adotar como prioridade uma estratégia completa sobre justiça transitória", completaram.