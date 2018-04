Perde quem se cansar primeiro Depois de gastar inescrupulosamente milhares de milhões de bolívares do Tesouro Nacional em sua campanha; depois da luta pelos votos mais grosseiramente oportunistas da história nacional; depois da mais impudica chantagem a funcionários públicos, assim como aos beneficiários das missões; depois de violar a Constituição e as leis, com um Conselho Nacional Eleitoral (CNE) de desavergonhada cumplicidade ante os abusos, Chávez conseguiu sua vitória da emenda sobre reeleição. A desproporção e brutal assimetria entre as duas campanhas não amedrontaram mais de cinco milhões de compatriotas. Contra todas as adversidades, eles mantiveram seu repúdio ao autoritarismo, à autocracia, ao militarismo, ao personalismo e à vocação totalitária do regime. Com dez pontos porcentuais a menos do que Chávez obteve em sua reeleição, em 2006, a emenda denota um persistente declínio do poder do chavismo. Eles podem comemorar hoje, mas no horizonte de 2012 o que começa a se alçar é o fantasma de uma derrota inevitável. Se com anos de vento a favor de uma fantástica bonança petrolífera, com o uso vergonhoso das vantagens do poder, ele supera hoje a duras penas a metade do eleitorado, não há dúvidas de que a erosão do governo - que já era visível antes que estourasse a crise econômica mundial - vai se acelerar nos próximos anos. Ele poderá se candidatar à reeleição em 2012, mas a possibilidade de que a vença é muito remota. O esforço feito pela oposição foi admirável. Afrontada pelo Fisco Nacional, por todo o peso do Estado e do governo, fustigada pela violência oficial e "paraoficial", submetida a calúnias e ameaças das mais grotescas, ela realizou uma jornada esplêndida da qual pode se orgulhar. Ela continuará abrindo caminho, incansavelmente. Sobretudo, incansavelmente, porque perderá essa longa batalha quem se cansar primeiro. * Teodoro Petkoff é diretor do jornal venezuelano de oposição "TalCual"