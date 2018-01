Peregrinação no Iraque reúne 1 milhão de xiitas Centenas de milhares de peregrinos xiitas marcharam para a cidade Kerbala nesta terça-feira, numa festa em homenagem a um dos principais santos dessa corrente do islamismo. Eles cantavam e cortavam seus corpos, num rito que esteve proibido durante as décadas da ditadura de Saddam Hussein. Xiitas do Iraque, do Irã e de outros países convergem paea Kerbala, local do martírio de Hussein, neto do profeta Maomé. A peregrinação anual, que marca o fim do período de luto tradicional de 40 dias, culmina na quinta-feira. O general Vincent Brooks, diretor de operações interino do Comando Central americano, disse que há mais de 1 milhão de participantes. A vertente xiita do Islã foi reprimida durante o governo de Saddam, composto em sua maior parte por muçulmanos sunitas, que são minoria no Iraque. O evento transcorre de forma pacífica, embora militares americanos tenham informado a captura de seis pessoas que estariam planejando explodir duas mesquitas da cidade. Cinco dos presos disseram ser membros do Baath, partido que dava sustentação à ditadura de Saddam, e o sexto se disse membro da Al-Qaeda, segundo um capitão do Exército americano. Veja o especial :