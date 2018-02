Peregrinos fazem vigília com papa em Toronto Centenas de milhares de peregrinos católicos se dirigiram neste sábado a um antigo aeroporto para se reunirem com o papa João Paulo II em uma vigília noturna e para participar da missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude, em Toronto. O evento, criado pelo atual pontífice, é realizado anualmente desde 1985. Equipados com mochilas, cantis e crucifixos, os jovens se concentraram desde a manhã nas ruas da cidade, agitando bandeiras e cantando. Apesar da grande concentração, a edição deste ano da jornada reuniu aproximadamente 200 mil jovens católicos, de 170 países, um número menor do que nos anos anteriores. O papa chegou hoje em Toronto, de helicóptero, algumas horas antes de começar a vigília, para visitar líderes políticos. Segundo previsão dos organizadores, mais de 1 milhão de fiéis devem comparacer à missa, que será celebrada pelo pontífice amanhã, no Parque Downsview.