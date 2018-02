Peregrinos xiitas correm perigo real, diz Bremer Os peregrinos xiitas enfrentarão um risco real de violência se forem às cerimônias em comemoração ao dia santo muçulmano de al-Arbaeen nos templos do sul do Iraque, onde há dias vêm se desenrolando confrontos entre milícias e tropas da coalizão liderada pelos EUA, disse hoje o chefe da administração americana no Iraque, Paul Bremer. Milhões de peregrinos estavam sendo esperados nas cidades xiitas para comemorar o al-Arbaeen, o fim do período de luto em memória do sétimo centenário da morte de um de seus líderes religiosos mais venerados, o imã Hussein, neto do profeta Maomé. Em 2 de março, no início do Ashoura, o período de luto, ocorreram várias explosões simultâneas em meio às multidões de fiéis em templos xiitas de Bagdá e de Karbala, matando pelo menos 181 deles. "Nós e as autoridades iraquianas faremos tudo o que for possível para manter a segurança, mas os peregrinos devem decidir por eles mesmos, sabendo que os perigos este ano são muito reais", afirmou o administrador Paul Bremer em um comunicado. Após dias de combates contra os milicianos fiéis ao clérigo anti-americano xiita Muqtada al-Sadr, as forças da coalizão perderam o controle sobre a parte central de Najaf, onde estão os sítios religiosos. Os combates prosseguem em outras cidades do sul e do centro do Iraque.