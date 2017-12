Peres compara Saddam a Bin Laden O ministro das Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres, colocou no mesmo plano o presidente do Iraque, Saddam Hussein, e o chefe da organização terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden, ao afirmar hoje que o mundo deve "derrotar o mais rápido possível" a ameaça que ambos representam. "A frente comum (formada por) Bin Laden e Saddam Hussein ameaça cada um de nós. Não permitirá nem a paz, nem a liberdade. Nem ao seu próprio povo, nem a outros", disse Peres diante da Assembléia Geral da ONU. Israel e Grã-Bretanha são os únicos países do mundo que se alinharam incondicionalmente à estratégia dos Estados Unidos para uma mudança imediata de regime em Bagdá. Arafat diz esperar solução pacífica O presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, afirmou hoje esperar que a crise entre os Estados Unidos e o Iraque possa ser solucionada de forma pacífica. Arafat também elogiou o anúncio de que o Iraque concorda com o retorno dos inspetores de armas da ONU ao país. "Nós esperamos que este conflito seja resolvido pacificamente", disse o líder palestino em seu quartel-general da Cisjordânia. "Isto é um passo positivo a ser dado pelo Iraque para que tenhamos a chance de nos afastarmos de qualquer solução militar".