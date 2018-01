Peres convoca reunião após ataque com foguetes do Hezbollah O vice-primeiro-ministro israelense, Shimon Peres, convocou, nesta quinta-feira, uma reunião urgente após os ataques com foguetes Katyusha lançados pela milícia libanesa Hezbollah contra o norte de Israel. Peres, responsável pelo desenvolvimento regional da Galiléia, reúne-se com os dirigentes dos conselhos regionais das localidades do norte do país. Uma mulher morreu e pelo menos outras 12 pessoas foram feridas na cidade de Naharia. De acordo com a rádio pública israelense, o aeroporto de Rosh Pina, perto da fronteira com o Líbano e o único civil na região, foi fechado. Além disso, o tráfego de trens na cidade de Naharia foi suspenso. A população do norte do país foi instruída a permanecer nos abrigos. Segundo a imprensa israelense, durante toda a manhã, dezenas de foguetes atingiram diversas áreas do norte de Israel, chegando inclusive à Alta Galiléia, cerca de 25 quilômetros ao sul da fronteira com o Líbano.