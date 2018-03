Peres diz que Israel terá de negociar com Arafat O ministro das Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres, disse que o líder palestino Yasser Arafat foi eleito pelo povo e Israel deve negociar com ele. Dois ou três documentos encontrados no complexo de Arafat, após Israel tê-lo tomado, mostraram que "Arafat deu ordens a líderes de alguns grupos terroristas, uma revelação muito desagradável", disse Peres durante entrevista à rede NBC. Mas não se pode escolher parceiros e vizinhos, disse Peres. "Você tem de negociar com eles", acrescentou. A missão de paz do secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, é essencial, disse Peres. "Sem ela, não vejo outra abertura", afirmou. Peres acrescentou que somente as forças militares não podem garantir verdadeira segurança para Israel. ?Há necessidade também de discussões políticas.?