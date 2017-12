Peres diz que plano de paz prevê desestruturar colônias O ministro de Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres, disse hoje que há novas idéias americanas para a paz no Oriente Médio e elas têm como base o desmantelamento das colônias judaicas construídas nos territórios árabes ocupados em troca de os palestinos renunciarem ao direito de retorno dos refugiados de 1948 (data de criação do Estado de Israel). Ele falou em termos genéricos e não fez referência nenhum plano de paz em estudo pelos EUA. O governo americano não fez menção a nenhum projeto específico para a região e seus porta-vozes esquivaram-se do assunto. "No que respeita ao que alguns dizem sobre o que os EUA teriam em mente ou pretendem fazer, a única coisa que tenho a dizer é que escutamos, trocamos idéias, discutimos com os demais", declarou o porta-voz do Departamento de Estado Richard Boucher. Um alto funcionário que pediu para não ser identificado disse que a posição do país está sendo elaborada e o presidente George W. Bush vai ouvir sugestões amanhã do presidente egípcio, Hosni Mubarak, e na segunda-feira, do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon.