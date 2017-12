Peres diz que vai encontrar-se com Arafat na próxima semana O Ministro das Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres, disse hoje que irá encontrar-se com o líder palestino Yasser Arafat em algum momento na próxima semana, no Oriente Médio. Perguntado quando se reunirá com Arafat, Peres respondeu: "Será na próxima semana. Provavelmente teremos três encontros diferentes, um depois do outro". Ele fez o anúncio na sua chegada a Cernobbio, Itália, e antes de se reunir com o chanceler iitaliano, Renato Ruggiero. Peres não disse exatamente onde e quando será o encontro com Arafat para discutir um cessar-fogo no conflito entre israelenses e palestinos. Reagindo ao anúncio de Peres, o ministro da Cooperação Internacional palestino, Nabil Shaath, afirmou: "Existem esforços internacionais em curso para arranjar um encontro entre Peres e Arafat. Até este momento não foram estabelecidos nem tempo, nem data e nem local para tal encontro".