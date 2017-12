Peres e Arafat reúnem-se amanhã às 5h30 O ministro das Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres, e o líder palestino Yasser Arafat devem encontrar-se amanhã pela manhã na Faixa de Gaza, informaram autoridades de Israel e da Palestina. Este seria o primeiro de três encontros previstos para o estabelecimento formal de cessar-fogo e possivelmente de uma agenda para retomada das negociações de paz. Os EUA vêm pressionando Israel para que dê andamento aos esforços de reunir-se com Arafat. O encontro está previsto para às 5h30 (de Brasília) no aeroporto internacional de Gaza, disse um representante palestino. Sharon confirmou o encontro durante conversa que manteve pelo telefone com o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, informou um porta-voz britânico.