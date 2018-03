Peres e Bibi discordam sobre ataque ao Irã A tensão aumentou em Israel após o presidente, Shimon Peres, e o premiê, Binyamin "Bibi" Netanyahu, publicamente discordarem sobre um ataque contra instalações nucleares do Irã sem o aval dos EUA. Peres, que ocupa um cargo de chefia de Estado, defendeu que Israel "não deve agir sozinho, mas apenas com os EUA". Netanyahu reagiu e respondeu duramente o presidente, criando uma crise sem precedentes nas relações dos dois. "Peres esqueceu qual é a função do presidente", afirmou o premiê.