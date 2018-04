Peres encarrega Netanyahu de formar governo em Israel O presidente de Israel, Shimon Peres, incumbiu hoje o líder do partido conservador Likud, Benjamin Netanyahu, de formar um novo governo. Com o anúncio, Netanyahu tem agora um mês e meio para selar acordos políticos e formar uma coalizão com maioria no Parlamento. O Likud ficou em segundo lugar nas eleições gerais realizadas no último dia 10 em Israel, mas o apoio de um partido de extrema direita que conseguiu formar a terceira maior bancada deixou Netanyahu em condições mais favoráveis do que o partido centrista Kadima, da chanceler Tzipi Livni, para formar um governo.