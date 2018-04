Peres inicia consultas para o novo governo de Israel O presidente de Israel, Shimon Peres, está pronto para iniciar nesta quarta-feira as consultas aos líderes parlamentares antes de decidir quem assumirá a tarefa de tentar formar um novo governo, depois de uma apertada eleição geral. De acordo com seu gabinete, Peres pretende iniciar os trabalhos logo após anunciar os resultados oficiais da eleição de 10 de fevereiro, às 18h locais (13h em Brasília). Depois de receber os resultados eleitorais oficiais, Peres tem sete dias para confiar a um membro do Parlamento a formação do novo governo. Esse parlamentar terá 28 dias para reunir uma coalizão, prazo que pode ser prorrogado por Peres em 14 dias, se necessário. Se Peres pedir ao ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para formar o governo, será a primeira vez na história do país que a tarefa não fica com o líder do partido vitorioso na eleição. Embora o partido de centro Kadima, da ministra de Relações Exteriores Tzipi Livni, tenha obtido uma vitória apertada, os especialistas acreditam que Netanyahu, da direita radical, tem melhores chances de formar uma maioria no Knesset, o parlamento israelense. Os partidos de direita conseguiram ampla vantagem nas urnas e, de acordo com a legislação israelense, a tarefa de formar um governo não cabe automaticamente ao partido que recebe a maior votação, mas ao que provavelmente pode formar uma coalizão majoritária. As informações são da Dow Jones.