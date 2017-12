Peres inicia visita diplomática pela Europa O chanceler israelense Shimon Peres começa hoje uma visita pela Europa, a primeira desde a formação do governo de união nacional do primeiro-ministro Ariel Sharon. O chefe da chefe da diplomacia israelense percorrerá a Suécia, França e Grécia, segundo autoridades do Ministério das Relações Exteriores, em Jerusalém. Em Estocolmo, Shimon Peres terá um encontro com os dirigentes da Suécia. A visita à Europa coincide com o aumento da onda de violência na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, que já matou mais de 500 pessoas desde a explosão da nova intifada (levante) palestina em 28 de setembro de 2000.