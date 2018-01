Peres nega ataque militar contra palestinos O chanceler israelense, Shimon Peres, garantiu hoje que seu governo não pretende lançar uma ofensiva militar contra os palestinos. As declarações foram feitas durante econtro com o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Peres disse que, ao contrário, Israel procura acabar com uma situação ?doentia e envenenada?. O ministro israelense também manteve encontros, no Cairo, com o líder palestino Yasser Arafat. Ambos posaram juntos para fotografias. ?Eu disse ao presidente (Mubarak) que não temos qualquer interesse em atacar os palestinos?, afirmou Shimon Peres. A imprensa israelense vem noticiando que o governo de Israel planeja uma ampla operação militar contra a Autoridade Palestina, o que incluiria a morte de Arafat. ?Não pretendemos nasa disso, nem ataques terrestres ou um atentado contra Arafat. Para nós, Arafat é o representante dos palestinos?, disse Peres.