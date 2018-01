Peretz exige que Olmert esclareça sua política para palestinos O líder trabalhista e ministro da Defesa de Israel, Amir Peretz, exigirá nesta terça-feira que o chefe do Governo, Ehud Olmert, defina sua política para os palestinos após a suspensão dos planos para uma retirada unilateral da Cisjordânia. Peretz deve fazer sua reivindicação nesta terça-feira em uma reunião urgente do Gabinete Nacional, informaram fontes ligadas ao ministro e ex-líder da Confederação de Trabalhadores (Histadrut). O ministro, cujo partido integra a atual coalizão de Governo, manifestou sua reivindicação depois de o primeiro-ministro ter anunciado na segunda-feira no Parlamento (Knesset) sua renúncia à intenção de se retirar unilateralmente do território ocupado da Cisjordânia, alegando que "não é o mais indicado" neste momento. Olmert anunciou sua decisão ontem na Comissão Parlamentar para Exteriores e Defesa, embora tenha reconhecido que, depois da guerra com o Hezbollah no Líbano, "o problema mais urgente do Governo é solucionar a questão palestina". Essa opinião é compartilhada por Peretz e pela ministra de Relações Exteriores, Tzipi Livni, que viajará na semana que vem a Washington para se reunir com a Secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, com quem discutirá assuntos relacionados com o Líbano e, segundo fontes políticas, deve "preparar uma reunião" entre Olmert e o presidente George W.Bush, ainda sem data. O chefe do Governo, que está no poder desde maio deste ano, tinha anunciado uma retirada unilateral com o objetivo de "fixar as fronteiras definitivas" do Estado israelense com os palestinos, caso fracassassem os esforços da comunidade internacional para obter uma solução negociada. O plano "da convergência" despertou reações indignadas do presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, que exige a retirada israelense de toda a Cisjordânia para estabelecer em Gaza e em Jerusalém Oriental seu Estado independente. Uma retirada unilateral, assim como a que ocorreu no ano passado em Gaza, implicaria na anexação de parte da Cisjordânia, sob a soberania israelense, pelo Estado palestino. No entanto, a suspensão do "plano de convergência" não representa uma negativa em negociar a retirada com Abbas segundo o plano de paz do Quarteto de Madri - formado por Estados Unidos, União Européia (UE), Rússia e a ONU -, como afirmou Olmert ao assumir o Governo. No entanto, depois de passar mais de três anos nos círculos diplomáticos, o plano de paz, um guia com obrigações para as duas partes que prevê a criação de um Estado palestino, nunca chegou a prosperar. O ministro do Interior de Israel, Roni Baron, um dos mais próximos ao chefe do Governo, afirmou esta manhã que o plano para uma retirada unilateral ou negociada "não está morto". Segundo Baron, israelenses e palestinos "não foram feitos para viverem no mesmo lugar; é preciso separá-los, mas, neste momento, é impossível fazê-lo de forma unilateral". Quanto ao futuro das negociações com o presidente Abbas, "haverá conversas, mas segundo as nossas exigências". "Não vamos negociar com aqueles cuja bandeira clama nossa destruição", acrescentou Baron, em alusão ao Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), a cargo do Governo da ANP. Abbas, líder do movimento nacionalista Fatah de oposição ao Hamas, está disposto a negociar com Israel e na segunda-feira iniciou uma viagem pelo mundo árabe para tentar relançar o processo de paz. Os 22 ministros de Relações Exteriores árabes devem se reunir na quarta-feira no Cairo para lançar uma nova versão do plano de paz com Israel proposto pela Arábia Saudita na cúpula de Beirute, em 2002, e rejeitada na época por Israel. A versão atual da proposta saudita propõe a convocação de uma nova "Conferência de Madri", como a realizada em 1991 para estabelecer os princípios básicos que regerão as negociações de paz, segundo antecipa nesta terça-feira o jornal israelense Yedioth Ahronoth. A publicação afirma que, após a Conferência, se iniciarão as negociações entre Israel, palestinos, libaneses e sírios.