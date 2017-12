Peretz inspeciona tropas israelenses com binóculo tampado Jornais israelenses publicaram nas primeiras páginas de suas edições desta quinta-feira, 22, fotografias nas quais o ministro da Defesa de Israel, Amir Peretz, inspeciona tropas nas Colinas de Golã com as lentes do binóculo tampadas. Trata-se da mais recente gafe de Peretz, cuja popularidade despencou por causa da atuação do Exército israelense na guerra de 34 dias travada com o grupo guerrilheiro xiita pró-iraniano Hezbollah, entre julho e agosto do ano passado. Peretz viajou às Colinas de Golã para acompanhar manobras militares realizadas na quarta-feira ao lado de Gabi Ashkenazi, o novo comandante do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel. As fotografias mostram os dois lado a lado inspecionando as manobras com a ajuda de binóculos, mas o usado por Peretz tem as lentes tampadas. O fotógrafo explicou que Peretz levantou o binóculo por três vezes, e concordava com a cabeça enquanto Ashkenazi explicava a ele o que acontecia. O jornal Maariv escreveu na legenda "enxergando no escuro". O Yediot Ahronot amenizou o golpe, publicando ao lado fotografias de outros líderes "olhando" em binóculos tampados.