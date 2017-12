Peretz pede a Abbas que ponha fim a ataques com foguetes O ministro da Defesa de Israel, Amir Peretz, conversou neste domingo, 19, por telefone com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, e lhe pediu que exerça sua autoridade para pôr fim ao disparo de foguetes Qassam contra o território de Israel. "Israel não tolerará a continuação dos disparos de foguetes", disse Peretz a seu interlocutor, segundo fontes do Ministério da Defesa. Desde a manhã deste domingo cerca de uma dezena de foguetes caíram no sul de Israel em áreas contíguas à Faixa de Gaza, deixando várias pessoas levemente feridas. Cerca de 900 mísseis já foram lançados neste ano. O Ministério da Defesa de Israel não deu mais detalhes da conversa, mas acrescentou que ambos os políticos entraram em acordo para continuar mantendo contato.