Perfil de líder deu vitória a Obama no último debate O debate de quarta-feira entre Barack Obama e John McCain não deve alterar a eleição. O encontro foi aquele em que McCain apresentou melhor desempenho, mas mostrou que Obama parece ter, além de conhecimento dos temas, o temperamento e o discernimento que os eleitores buscam em um presidente. Todas as sondagens feitas após o debate deram vitória ao democrata. McCain bem que tentou pôr Obama na defensiva, mas o democrata mostrou calma e respondeu aos ataques com ponderação, evitando que as acusações pudessem influenciar os indecisos. Segundo analistas, o republicano tentou, mas não tinha idéia da altura da montanha que ele precisa escalar.