Perfil do Airbus A300 que caiu hoje em Nova York O modelo A300 é o mais antigo construído pelo consórcio europeu Airbus. Seu vôo inaugural foi em outubro de 1972. Dois anos depois o modelo começou a ser empregado no serviço de passageiros pela companhia aérea francesa Air France. A criação do Airbus foi conseqüência do êxito na colaboração anglo-francesa na construção do supersônico Concorde. Depois do lançamento desse jato, britânicos, franceses e alemães decidiram em 26 de setembro de 1967 trabalhar juntos para criar o A300, o primeiro de uma longa série. O modelo, com duas turbinas, foi feito também nas variantes A300 B2 e B4 e A300-600 (ainda fabricado). O A300 standard tem 331 assentos e o maior dessa versão, 440, em filas de nove pessoas. O último grande acidente com um Airbus em área residencial ocorreu em fevereiro de 1998. Um A300-600 da companhia taiwanesa China Airlines caiu perto do aeroporto internacional de Taipé, capital de Taiwan, destruindo várias casas. Morreram no total 202 pessoas, das quais seis eram moradores da área atingida.