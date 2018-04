NÚMERO 1 DA DIPLOMACIA DA UE

Catherine Margaret Ashton, de 55 anos, é a articuladora e porta-voz da política externa e de segurança comum do bloco europeu. Formada nos quadros do Partido Trabalhista da Grã-Bretanha, pelo qual liderou a Câmara dos Comuns, ela se tornou comissária de Assuntos Externos da União Europeia em 2009, quando o cargo foi criado. A adoção de um "chanceler" foi um esforço europeu para falar ao mundo com uma só voz.