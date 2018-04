Perfil que faz paródia de Sarkozy volta ao Twitter Um perfil que faz paródia do presidente francês, Nicolas Sarkozy, que tinha sido retirado do ar no Twitter voltou à rede. Integrantes da campanha do rival eleitoral de Sarkozy, François Hollande, acusaram o presidente de censura quando a conta foi suspensa na semana passada. O perfil já tem quase o mesmo número de seguidores do oficial: 94 mil.