Perfis: Remi Ochlik e Marie Colvin O fotógrafo francês Remi Ochlik tinha acabado de ganhar o prestigioso concurso World Press Photo com a série de 12 imagens "A batalha pela Líbia", sobre a queda do ditador Muamar Kadafi. Ele tinha 29 anos. Ochlik criara sua própria agência de fotos, a IP3 Press, especializada em fotojornalismo em zonas de combate. Registrou da queda do presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, em 2004 - cobertura que lhe rendeu um prêmio de jovem fotógrafo -, ao conflito na República Democrática do Congo (RDC), em 2008. Quando a Primavera Árabe teve início, foi à Tunísia, Egito e Líbia.