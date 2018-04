Perfuração de túnel chega ao fim em mina chilena

Às 8h02 deste sábado (9h02 de Brasília), veio a notícia que tanto se esperava na mina San José, no Chile: a máquina perfuradora T-130 chegou ao local onde estão os 33 mineiros presos no subterrâneo desde o dia 5 de agosto.

O momento na mina San José foi de celebração.

Os familiares dos mineiros querem saber agora quando começará a esperada retirada dos trabalhadores.

Mas antes de tomar essa decisão, os especialistas vão decidir se será preciso reforçar as paredes do túnel com um revestimento metálico para evitar possíveis desmoronamentos.