Pergunta aos americanos: Quem você gostaria de bombardear agora? Depois da guerra no Afeganistão, a rede de televisão norte-americana CNN quer saber agora dos americanos onde deverão ser jogadas as próximas bombas do governo George W. Bush em sua luta contra o terror. Em seu site na Internet, a rede de televisão traz uma enquete com a seguinte pergunta: "Onde deve ser o próximo campo de batalha na guerra contra o terror?", e lista quatro países para a votação: Iraque, Filipinas, Somália e Iêmen. Até às 15h30 desta sexta-feira, mais de 100 mil internautas haviam participado da enquete. O Iraque foi escolhido como o próximo alvo pela grande maioria dos participantes, com 59.940 votos (60% do total), seguido da Somália, com 17.623 votos (18%), e Filipinas, com 14.587 votos (15%). O Iemêm, provavelmente o mais desconhecido dos americanos entre os países listados, soma 8.178 votos, ou 8% do total. Leia o especial