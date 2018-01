Peritos americanos vão ao Iraque reunir provas contra Sadam Uma equipe de 50 promotores, investigadores, agentes do FBI e membros de apoio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos está se dirigindo ao Iraque nesse final de semana para reunir provas dos crimes de guerra cometidos pelo ex-ditador iraquiano Sadam Hussein e pessoas ligadas ao seu antigo regime. O objetivo é examinar minuciosamente milhares de páginas de documentos com evidências de atrocidades e apresentá-los à população do Iraque quando Sadam for julgado por tribunais de guerra. Para os oficiais americanos, o mundo deve encarar o julgamento como um processo iraquiano, não um caso dirigido por norte-americanos ou outros estrangeiros. O Conselho de Governo do Iraque já estabeleceu tribunais que consistem em três corpos de jurados com cinco juízes cada, com outros nove podendo julgar em caso de apelação. A prazo para o julgamento de Sadam, capturado pelas forças americanas em 14 de dezembro, ainda não está claro, assim como as acusações que podem lhe ser feitas. A equipe do Departamento de Justiça deve integrar o novo Escritório do Conselho de Crimes do Regime, subordinado a Paul Bremer, o administrador americano no Iraque. O escritório também conta com a participação legal de membros de outros países, como Grã-Bretanha, Espanha e Polônia.